BM: Türkiye'de enflasyon 2024'te yüzde 13,5'e geriler

Son yılların en kötüsü Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler ekonomik beklenti raporunu yayımladı.

Capital Dergisi'nin aktardığı habere göre söz konusu raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, COVID-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini öngörüldü.

Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Raporda, bazı makroekonomik olumsuzluklar azalmaya başlarsa, küresel ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,7'ye yükseleceği öngörüldü. Rapora göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğu 2023'te resesyon riskiyle karşı karşıya.

Çin’de büyüme hızlanacak ABD'de 2022'de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023'te sadece yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB'nin 2022'de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2'ye çekildi. Hükümetin sıfır COVID politikasını bırakmasının ardından Çin'deki ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 4,8'e yükseleceği tahmin edildi. Türkiye ekonomisinin ise geçen yıl yüzde 5,4 genişledikten sonra, bu yıl yüzde 3,7 ve 2024‘te ise yüzde 3,5 büyüyeceği tahmini yapıldı.

Ayrıca Türkiye'de enflasyon oranının bu yıl sonunda ortalama yüzde 42,4'e ineceği ve gelecek yılda ise düşüşünü hızlandırarak yüzde 13,5'a gerileyeceği tahmin edildi.