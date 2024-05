KO-MEK Körfez'de başarı ve azim ön plana çıktı

Kocaeli'de Körfez KO-MEK sergisinin açılışını yapan Başkan Büyükakın, sosyal sorumluluk projelerine katılarak Filistin konusunda hassasiyet göstermelerini istediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Körfez sergi açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sergi alanında bulunan ürünlere hayran kaldı.

Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyen Başkan Büyükakın, özellikle marküteri kursiyerlerinin yaptığı ürünleri uzun süre inceledi. Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla kahraman anneler konseptinin ön plana çıktığı sergide anneler ve ürünleri göz alıcıydı.

Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, AK Parti Körfez İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“PES ETMEDİK 3 KADIN BAŞARDIK”

KO-MEK müzik grubunun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle başlayan açılışta kursiyerler adına Seval Karakoyun konuşma yaptı. ‘’Kadın isterse her şey olur’’ diyen Karakoyun, “Ben de bu yolda yürümek, meslek sahibi olmak istedim, çok çalıştım ve ürettim. Bana bu işten bir şey çıkmaz dediler ama ben pes etmedim makrome ve panc alanında 3 kadın bir araya gelerek kendi markamızı oluşturduk ve artık her yerdeyiz. Kadın isterse her şeyi başarır” sözleriyle duygularını ifade etti.

Daha sonra konuşan Körfez Belediye Başkanı Söğüt ise “Bugün bizler de kursiyerlerimiz kadar heyecanlıyız. Birbirinden değerli el emeği göz nuru eserlerle birlikteyiz. Ben bu güzellikleri bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Medeniyetimizin en önemli unsurları kültür ve sanat eserleridir, burada ürettiğiniz eserler sayesinde kültürel ögelerimiz daha da zenginleşiyor” ifadesini kullandı.

“DÜNYA FİLİSTİN KONUSUNDA 3 MAYMUNU OYNUYOR”

Açılışta son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “KO-MEK meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde olmak üzere yardım ve vefa projeleri düzenleyerek adından söz ettirdi. Bu dönemde başka bir hassasiyetimiz var. Herkes kadınların ve çocukların korunması gerektiği konusunda nutuklar atıyor ama Filistin konusunda dünya adeta 3 maymunu oynuyor. Dünyada nedense Müslüman olmayan ülkelerde savaş olunca hassasiyet artıyor ama ezilen öldürülen Müslüman kadınlar ve çocuklar olunca kimse sesini çıkartmıyor” yorumunu yaptı.

Daha sonra sergi alanını gezen protokol üyeleri kursiyerlerin ürünlerini inceleyerek bilgi aldı.

Marküteri kursiyerlerinin yaptığı ürünleri uzun uzun inceleyen Başkan Büyükakın, Kahraman Anneler konseptine hayran kaldı.