Bakan Nureddin Nebati'den akaryakıt fiyatları açıklaması

Adana'daki bir otelde düzenlenen 'Adana İş Dünyası Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemin en önemli sorunu haline gelen enflasyonun artan emtia fiyatlarından dolayı yükseldiğini belirten Bakan Nebati, hayat pahalılığının vatandaşlara asgari düzeyde yansıması için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Akaryakıt zamlarıyla ilgili de konuşan Nebati, sorunun dışsal faktörlerden kaynaklandığını ve sorunun geçici nitelikte olduğunu vurguladı.

"Tüm dünyada enflasyon sorunu yaşanıyor"

Enflasyon sorunun küresel olduğunu belirten Bakan Nebati, "Tüm dünyada Rusya-Ukrayna savaşı ve kuraklık nedeniyle artan gıda fiyatları, yükselen enerji fiyatları, arz-talep uyumsuzlukları, tedarik zincirlerindeki bozulmalar ve artan navlun maliyetleri sebebiyle bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dahil yüksek enflasyon sorunu yaşıyor." dedi.

"Gerekli adımları hız kesmeden atıyoruz"

Enerji fiyatlarının olağanüstü şekilde arttığından bahseden Nebati, "İçinde bulunduğumuz 2022 yılında brent petrolün ortalama varil fiyatı yüzde 50'nin üzerinde artışla 200 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Doğal gaz fiyatlarıysa 2020 yılından bu yana yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerimizdeki bu olağan dışı artışlar doğal olarak ülkemizdeki fiyatlamaları da etkiliyor hayat pahalılığına sebep oluyor. Bununla birlikte, fiyatlardaki yükselişte arz yönlü ve maliyet artışı kaynaklı faktörlerin belirleyici olması fiyatlardaki bu bozulmanın geçici nitelikte olduğuna işaret ediyor. Büyük ölçüde dışsal faktörlerden ve beklentilerdeki kötüleşmeden kaynaklanan fiyat artışlarının, vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami gayret gösteriyor ve gerekli adımları hız kesmeden atmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.



"2022 yılında 241 milyar lira vergiden vazgeçiyoruz"

Birçok kalemde KDV indirimi yapıldığını vurgulayan Bakan Nebati, "Hanehalkının tüketim sepetinde önemli yer tutan gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi belirli ürünlerde ve meskenlerde kullanılan elektrikte KDV indirimi yaptık. Ayrıca kamunun önemli bir oyuncu olduğu sektörlerde yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla enflasyonist baskıları azaltıcı tedbirler aldık. Elektrik ve doğalgaz gibi stratejik alanlarda yüksek oranlı sübvansiyonlarla vatandaşlarımızı, KOBİ ve sanayicilerimizi destekledik. Yakın zamanda da kira artışlarını yüzde 25'le sınırladık. Böylece vatandaşlarımızı fahiş artışlardan koruma yönünde önemli bir adım attık. Ayrıca bazı stratejik ürünlere yönelik dış ticaret tedbirlerini devreye aldık. Saydığım tüm bu adımlar kapsamında, enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere devlet olarak 2022 yılında 241,3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitelerimizde aldığımız kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Diğer yandan, makroekonomik ve finansal istikrarı kuvvetlendirmeye yönelik ilave tedbirlerle enflasyonla mücadele sürecimizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamada, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" demişti.