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Rally Bodrum'dan muhteşem final

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3 Yarışı olan Rally Bodrum ilk gün, Duja Hotels ev sahipliğinde, 18 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz ile copilotluk deneyimi yaşatarak başladı Etkinliğe, ev sahibi Duja Hotels’in CEO’su Şahin Seval ve Satış-Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay da katılarak misafirlerini ağırladı Benzersiz bir deneyim yaşayan konuklar arasında Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri, ünlü isimler Dilan Deniz Çicek, Burak Yamantürk, Necip Memili, Celil Nalçakan, Burak Çelik ve Umut Evirgen yer aldı

SPOR 29.04.2024, 15:34
Rally Bodrum'dan muhteşem final

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. Yarışı olan Rally Bodrum ilk gün, Duja Hotels ev sahipliğinde, 18 yaşındaki genç pilot Kerem Kazaz ile copilotluk deneyimi yaşatarak başladı. Etkinliğe, ev sahibi Duja Hotels’in CEO’su Şahin Seval ve Satış-Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay da katılarak misafirlerini ağırladı. Benzersiz bir deneyim yaşayan konuklar arasında Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri, ünlü isimler Dilan Deniz Çicek, Burak Yamantürk, Necip Memili, Celil Nalçakan, Burak Çelik ve Umut Evirgen yer aldı. MUĞLA (İGFA) - Geleneksel hale gelen Rally Bodrum yaza merhaba paritsi ise tüm misafirlerin katılımı ile Titanic Luxury Collection Bodrum’da gerçekleşti. Ege esintilerinin yaşandığı gecede, unutulmaz anlar yaşandı.

Diğer bir etkinlik ise tüm misafirlerin Duja Hotels ve Tecno işbirliği ile Drift deneyimi yaşamasıydı. Bu etkinliğin ardından ralli otomobilleri ile Bodrum Belediye Meydanındaki start alanına giden konuklar yarışın startını verdiler. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ile Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Durmuş'un katılımıyla gerçekleşen start seremonisi sonrası ralli araçları Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde yüzlerce sporsever tarafından heyecanla izlendi.

FİNİŞ PODYUMUNDA  UNUTULMAZ ANLAR

Duja Hotels ev sahipliğinde gerçekleşen finiş töreninde, kazananlar kupaları ile buluştu. Kutlamaların yeni yıldızı olmaya aday olan meyveli gazlı içecek, Magico Cielo’yu patlatarak başarılarını kutlayan sporcular aynı zamanda eski bir geleneğin geri dönüşünü yaşadılar. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen TECNO, Duja Hotels, Çözüm Ortağı, Evofone, VST Tour, Oasis Bodrum, Pars Entertainment, Magico Cielo, SHA Gayrimenkul İnşaat sponsorluğunda, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti katkıları ile düzenlenen organizasyon 28 Nisan günü finiş seremonisi ile sona erdi. Törende dereceye giren sporcular Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan, Bodrum Belediye Meclis Üyeleri Abdullah Engin Başol ve Seha Ergene ile sponsor firma yetkililerinden aldılar.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 26-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen Rally Bodrum, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibinin liderliği ile sona erdi. Ayrıca Jandarma 185.Yıl özel etabında en iyi zamanı yapan Türkkan-Albayrak, jandarma özel ödülünü de kazanırken, ekip aynı zamanda sınıf 3 birinciliğinin de sahibi oldu. 

Yarışın genel klasman ikinciliği ve sınıf 2 birinciliğini GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibi kazanırken, üçüncülüğün sahibi de Parkur Racing takımından Duja Hotels destekli Kerem Kazaz-Corenitn Slyverstre ekibi oldu. Kazaz-Slyverstre, gençler birinciliğinin yanı sıra organizasyon sponsorlarından özel ödülü olan TECNO nun harika kamerası ile öne çıkan serisi Camon 20 hediye olarak kazandı. Bodrum ve Milas'ın doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplara 2 gün süren 476 kilometre uzunluğundaki rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, Takımlar birinciliğini de GP Garage My Team elde etti.

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