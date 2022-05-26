Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine…

Araç sahiplerine kötü haber geldi. LPG'ye gelen zamdan sonra bugün de motorin ve benzine çok büyük zam geliyor.

Zam, bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Bu gece yarısından itibaren 27 Mayıs 2022 Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.