Benzin ve motorin fiyatlarında zam var mı? Güncel LPG ve motorin benzin fiyatları ne kadar?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle birlikte değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren otogaza LPG zam geliyor

Gece yarısı LPG 36 kuruş zamlanacak

26.05.2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş zamlı fiyat artışı bekleniyor. Benzin başta olmak üzere motorin gruplarında herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Benzine cumartesi gününden itibaren yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatların da ise; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi de ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı da 11,25 lira seviyesinde satılıyor.