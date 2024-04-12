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81 ilin kuruyemiş haritası çıktı

Türkiye’nin tüm kuruyemiş ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Tunçlar Holding, Türkiye’nin en hızlı şubeleşen markası Çitlekçi ile 81 ilin kuruyemiş haritasını çıkarttı

EKONOMİ 12.04.2024, 13:30
81 ilin kuruyemiş haritası çıktı

Türkiye’nin tüm kuruyemiş ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip Tunçlar Holding, Türkiye’nin en hızlı şubeleşen markası Çitlekçi ile 81 ilin kuruyemiş haritasını çıkarttı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin toplam kuru yemiş pazarı yıllık 3,5 milyar dolar seviyelerinde. Evlerimizde yıllık kişi başı 6.5 kilogram kuruyemiş tüketiyoruz. Kuruyemiş tüketiminde dünyada 5. sıradayız. Peki il il kuruyemişte tercihlerimiz neler? 81 ilin tartışmasız lideri ve 85 milyon vatandaşın ortak tercihi Kavrulmuş Siyah Tuzlu Çekirdek olurken, bazı iller tercihleri ile şaşırttı.

Osmaniye’nin Tercihi Mesir Macunu, Bitlis’in ise Kudüs Hurması 

Çitlekçi’nin verilerine göre kuruyemiş tüketiminde en ilginç il mesir macunu tüketimi ile Osmaniye oldu. Bitlis ilk sırada Kudüs Hurmasını tercih ederken, Bingöl ve Gümüşhane kavrulmuş badem içi tüketmeyi tercih ediyor. Aydın ve İzmir’in tercihi Antep fıstıklı sütlü çikolata olurken, Çankırı ve Bayburt’un ilk tercihi Kaju oldu. Kuruyemişte Ankara’nın, Kocaeli’nin, Kayseri’nin, Kırşehir’in, Karabük’ün, Bartın’ın, Muş’un, Iğdır’ın, Ardahan’ın, Hakkari’nin ilk tercihi ise Lüx karışık kuruyemiş oldu.

Türkiye genelinde kuruyemişte ikinci tercih kavrulmuş siyah tuzsuz çekirdek olurken, bazı illerin tercihi ise çok çeşitli oldu. Aydın ili ikinci tercih olarak Antep Fıstıklı Sarma Sadrazam’ı tercih ederken, Bursa, Antalya, Konya, Yozgat, Eskişehir Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, karışık kuruyemiş yemeyi tercih etti. Kocaeli, Adana, Gaziantep, Kastamonu, Mersin, Van ve Ordu’nun ikinci tercihi Kaju olurken, Erzurum’un ikinci tercihi Badem oldu.

Kavrulmuş Siyah Tuzlu Çekirdeği tercih eden iller ise; İstanbul, Bursa, Antalya, Samsun, Adana, Konya, Erzurum, Diyarbakır, Zonguldak, Sakarya, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Bolu, Muğla, Yozgat,  Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Tokat, Balıkesir, Sivas, Kastamonu, Mersin, Van, Çanakkale, Malatya, Hatay, Ordu, Denizli, Düzce, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Giresun, Amasya, Yalova, Kırıkkale, Sinop, Erzincan, Çorum, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Artvin, Kars, Mardin, Isparta, Edirne, Rize, Şırnak, Batman, Adıyaman, Uşak, Niğde, Karaman, Ağrı, Siirt, Burdur, Tunceli, Kilis.  

Kuruyemiş Tüketimi Nasıl Ve Hangi Sıklıkla Olmalıdır 

“Besleyici ve sağlıklı atıştırmalıklar günlük beslenme alışkanlıklarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor” diyen Tunçlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye olarak kuruyemiş tüketmeyi çok seviyoruz. Ülke genelinde ilk tercihimiz ay çekirdeği. Ancak ülkemizde kuruyemişin çeşitlenmesi tercihlerimizin de değişmesine neden oluyor. Çitlekçi olarak müşterilerimize bin 500’ü akın kuruyemiş seçeneği sunuyoruz. Ay çekirdeği ilk tercih ama özellikle kurutulmuş meyveler ve ülkemizde yetişen ve sağlıklı gıdalarda başı çeken badem, ceviz gibi ürünler sıkça tercih ediliyor. Son yıllarda uzak doğudan gelen kaju ülke genelinde popüler olmaya başladı. Aynı zamanda kurutulmuş meyveler, fındık, antep fıstığı, incir, hurma gibi birçok sağlıklı atıştırmalık tercih ediliyor. Müşteri pandeminin ardından sağlıklı gıdalara yönelmeye başladı. Çikolata, lokum gibi şeker içeren ürünlerde de etiket okuma alışkanlıkları arttı ve müşteri doğal şeker kullanımı içeren ürünlere yöneldi. Türkiye genelinde tüketici artık herhangi bir mağazaya gidip, vitrindeki kuruyemişleri tercih etmiyor. Sağlıklı beslenme adına seçici davranıyor ve tercihleri belirli. Tüketici yakın çevresinde istediği nitelikte ürüne ulaşamaz ise online tercihlere yönelmeye başlıyor. Çitlekçi olarak biz taze ve kaliteli ürünlerimizle bu farkındalığa katkı verdiğimize inanıyoruz. Kalitemizi ve tazeliğimizi bilen müşteri bizleri yakın coğrafyasında mağazamız olmasa bile online olarak tercih ediyor. Biz de Tunçlar Holding olarak kuruyemişteki güvenirliğimizi ve tazeliğimizi 2030 yılına kadar 81 il ve birçok ilçeye taşımayı hedefliyoruz.” 

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