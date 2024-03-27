NNYÜ öğrencilerinden yeni bir TÜBİTAK başarısı

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2209-A 2023/2 Dönemi başvuruları bilimsel değerlendirme sonuçları belli oldu. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan 21 proje desteklenmeye hak kazandı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023/2 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, NNYÜ öğrencileri tarafından hazırlanan 21 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Üniversitelerin öğrenci sayıları dikkate alındığında NNYÜ, ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler açısından üçüncü, başvuru yapan toplam 197 vakıf ve devlet üniversiteleri arasında ise on ikinci sırada yer alma başarısı gösterdi.

NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Üniversitede öğrencilerinin, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına ilgilerinden memnun olduğunu belirterek, projeleri kabul edilen öğrencileri ve projelere destek veren danışman akademisyenleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.