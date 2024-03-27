MEB'ten 'Dijital Köprü' araştırmacıların hizmetinde

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından araştırma ve bilgi edinme süreçlerinde lise öğrencilerinin çevrim içi platformlar ve dijital araçları kullanmalarını teşvik etmek, güncel ve doğru bilgilere kolay erişimini sağlamak amacıyla "Dijital Öğrenme Köprüsü" hizmete sunuldu.ANKARA (İGFA)- Akademik araştırmalar yaparken veya ulusal-uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda dijital istatistiksel veri kaynakları; bilgiye hızlı erişim, analiz imkânları ve karar alma süreçlerinde kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunarak araştırma ve projelerde etkili kararlar alınmasını, stratejik planlama yapılmasını, bilimsel ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda öğrencilerin derslerinde, araştırmalarında ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı web sitelerinin yer aldığı "Dijital Öğrenme Köprüsü", Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hazırlandı ve OGM Materyal web sitesinde hizmete sunuldu. Kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucu hazırlanan, muhtelif çalışmalarda kullanılabilecek "Dijital Öğrenme Köprüsü", dört bölümden oluşturuldu.

"Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar", "Akademik Araştırma Siteleri", "Çevrim İçi Kurslar ve Dersler" ile "İstatistiki Veri Kanalları" bölümlerinden oluşan faydalı linkler köprüleri, yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuluyor. Dijital Öğrenme Köprüsünde, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar" bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteler taranarak tarihte yolculuk yapılırken aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserler ile istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabiliyor.

Çevrim içi dersler ve kurslar bölümü ile eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zekâ, kişisel gelişim, iş dünyası vb. alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşabiliyor.

Bu bölümde de dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynaklı derslere de erişim sağlanabiliyor.