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Manisalı gençler İtalya'da Türkiye'yi temsil ettiler

EĞİTİM 06.06.2023, 11:52
Manisalı gençler İtalya'da Türkiye'yi temsil ettiler

Erasmus kapsamında İtalya'nın Verona kentinde gerçekleştirilen etkinlikte, Magneisa eğitim ve kültür derneği ile Manisa Hasan Türek Anadolu lisesi işbirliği ile katılan Manisalı gençler Türkiye'yi başarı ile temsil ettiler.MANİSA (İGFA) - Magnesia Eğitim Ve Kültür Derneği Hasan Türek Anadolu Lisesi iş birliği ile Erasmus+ projesini İtalya’nın Verona kentinde gerçekleştirdi.

“Combatting Media & Information Illiteracy to Raise Good Citizens” isimli projede Türkiye’nin yansıra İtalya, Portekiz ve Bulgaristan’dan sorumlular katıldı.

Türkiye’yi iki İngilizce öğretmeni Ali Şahin Sarızeybek ve Pınar Şaşmaz ile dört dil bölümü öğrencisi Harun Ozan Kaya, Yaren Senem Erkol, Melek Demirtaş ve İdil Eren temsil etti.

Etkinliklerde eğitimciler proje konusu olan medya okuryazarlığı ile ilgili konuları tartıştılar. Aynı gün öğleden sonra ise profesyonel bir rehber eşliğinde Verona kentinin önemli yerleri gezdirildi. Daha sonra medyadaki gerçek olmayan sahte haberler İtalyan öğrenciler ve bir öğretmen tarafından sunumlarla anlatıldı. İkinci gün ise “Fake News Phenomenon” yani “Sahte Haber Fenomeni” konusu gazeteci Dr. Francesco Prando tarafından sunumu gerçekleşti.

Sonraki bölümde, "Veriler ve Çevrimiçi Gizliliği Koruma" ve 'Dijital dünya’da dengeyi bulmak' isimli sunumlar Prof. Deborah Gennaro tarafından yapıldı.

Son gün tüm ülke öğrencileri daha önceden hazırladıkları “Yeni fobiler “isimli sunumları anlattılar.

Gruplar Verona kentine 1,5 saat uzaklıktaki Venedik kentine kültürel gezi yapıldı. Türk öğretmen ve öğrenciler görevlerini tam anlamı ile yaparak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiler.

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