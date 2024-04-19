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Bursa Teknik Üniversitesi Arama Konferansı’nın açılışı gerçekleşti

“Bursa Teknik Üniversitesini 2030 yılında nasıl görmek isteriz” sorusuna cevap arandığı Arama Konferansı’nın açılışı gerçekleştirildi 2 gün sürecek konferansın açılışına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof Dr Erol Özvar, “Üniversitemizin geleceğine yönelik düzenlediği bu etkinlik, Yükseköğretim alanında büyük bir yeniliktir BTÜ’yü kutluyorum” dedi

EĞİTİM 19.04.2024, 15:19
Bursa Teknik Üniversitesi Arama Konferansı’nın açılışı gerçekleşti

“Bursa Teknik Üniversitesini 2030 yılında nasıl görmek isteriz” sorusuna cevap arandığı Arama Konferansı’nın açılışı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek konferansın açılışına katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Üniversitemizin geleceğine yönelik düzenlediği bu etkinlik, Yükseköğretim alanında büyük bir yeniliktir. BTÜ’yü kutluyorum” dedi.BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleştirilen Bursa Teknik Üniversitesi Arama Konferansı’nın açılışına; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Bursa Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Mudanya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Emin Karip, iş dünyasının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında “Türk Yükseköğretiminin Gelecek Vizyonu” başlıklı konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Başlıca hedefimiz olan Türk yükseköğretiminin dünya ölçeğinde rekabetçi, yenilikçi, sürdürülebilir ve her bakımdan nitelikli bir yapıya sahip olabilmesi için ortaya konan her türlü görüş ve önerinin çalışmalarımıza büyük bir katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Bugünkü buluşmamızın da bu manada faydalı neticeler vereceği kanaatindeyim” diye konuştu.

“BTÜ’LÜ ÖĞRENCİLER ÇOK ŞANSLI”

Devlet ile vakıf üniversitelerinin güçlü ve rekabet edebildiği alanlarda diğer üniversitelerden farklılaşması gerektiğini kaydeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, “Bu farklılaşmayla üniversitelerimiz, sadece ulusal ligde değil uluslararası alanda da görünür hale geliyor. Bugün Arama Konferansı’nda Bursa Teknik Üniversitesinin, bir devlet üniversitesi istikbaline yönelik olarak ‘ben üniversitemi nereye yöneltmeliyim’ sorusunu sorması önemlidir. Dolayısıyla üniversitemizin bu soruyu sorması Türk yükseköğretiminin son yıllarda gördüğü, en önemli yeniliklerden bir tanesidir. Bu vesileyle BTÜ’yü kutluyoruz. Bu toplantıda, üniversitemiz açısından önemli fikirler ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi için YÖK her zaman yanınızdadır” ifadelerini kullandı. Özvar sözlerine, BTÜ’nün ve öğrencilerinin çok şanslı olduğunu da ekledi. 

“FİKİRLERİNİZ BİLİM YOLUMUZDAKİ IŞIĞIMIZ OLACAK”

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise “Üniversitemizin mevcut durumunu, şehrimizin ve bölgemizin potansiyelini, ülkemizin yeni yüzyıldaki yerini ve dünyadaki trendleri dikkate alacağımız bu Arama Konferansı’nda; “2030 yılı ve sonrasında Üniversitemizi nerede görmek istiyoruz” sorusuna cevap arayacağız.  Arama Konferansının ilk gününde çok değerli Hocalarımızın sunumları, ikinci günde ise odak gruplarımızın toplantıları olacak” ifadelerini kullandı. BTÜ’deki yenilikler ve gelişmeler hakkında da bilgi veren Rektör Çağlar, dijital üniversite, zorunlu yapay zekâ dersi, kariyer modeli, Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, BTÜ Konuşmaları gibi pek çok yeniliğe imza atıldığını söyledi.

“YENİ ROBOTİK AR-GE PROJELERİNE BAŞLANDI”

Çağlar, BTÜ’nün Ar-Ge projelerinde de öncü üniversitelerden biri olduğunu kaydederek, ‘Robotik ve Akıllı Sistemler’ alanındaki çalışmalara ağırlık verildiğini anlattı. Çağlar, “Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde, 6 farklı alanda yeni robotik Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarına 2024 yılı itibari ile başladık” diye konuştu.

Fikir Tepsisi Oluşturulacak

BTÜ’nün genç bir üniversite olmasına rağmen bugünkü tablosuyla örnek olduğunu vurgulayan Bursa Vali Vekili Hamdi Bolat, gerçekleştirilen Arama Konferansı’nın üniversiteye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Arama Konferansı Koordinatörü Prof. Dr. Ercan Öztemel ise değişimin tetikleyicisi ve yönlendiricisinin üniversiteler olduğunu söyleyerek, “Üniversiteler de bu değişimden etkilenerek, kendilerini yenilemektedir. Buradan hareketle düzenlediğimiz Arama Konferansı’nda üniversite ile etkileşim halinde olan tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Burada oluşacak olan fikir tepsisi üniversitemizin geleceğini yönlendirecek” dedi.

 

ARAMA KONFERANSI İLE NE AMAÇLANIYOR?

Bilim insanları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren Arama Konferansı’nda, BTÜ’nün 2030 yılı ve sonrası için en iyi fikirler ortaya konuyor. Arama Konferansı’nın ilk gününde Yükseköğretimde Liderlik, Yönetim, Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Uluslararasılaşma konu başlıkları BTÜ açısından masaya yatırılıyor. Konferansın ikinci gününde ise oluşturulan 5 çalıştay grubu BTÜ için en iyi fikirleri arayarak, sonuçlarını paylaşacak. BTÜ’nün gelecek vizyonunu belirleyecek olan çalıştaylarda, binin üzerinde fikir ortaya çıkması bekleniyor. Bu fikirler ise süzgeçten geçirilerek bir havuzda toplanacak.  BTÜ’nün eğitim, öğretim, araştırma, toplumsal katkı, kalite, yönetim gibi yönleri bu fikirler sayesinde yeniden şekillendirilecek.

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