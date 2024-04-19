Son Dakika

Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım

TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çalışmaları kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST 2024 Bursa 2 Buluşması" Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelinde gerçekleştirildi

EĞİTİM 19.04.2024, 14:58
Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım

TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çalışmaları kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması" Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın TEKNOFEST'e ilgisi her geçen yıl artıyor. 2018 yılında 28 olan TEKNOFEST başvuru Sayısı, 2024 yılı itibariyle 85 binin üzerinde takım başvurusuna ulaştı. Bu sayı ile Bursa, TEKNOFEST'e en fazla başvuru yapan şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması'na Vali Vekili Hamdi Bolat, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, il ve ilçe TEKNOFEST sorumluları katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, " Milli teknoloji hamlesi, yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi, ulusal savunma sanayiinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi sebebiyle ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Bursa Valiliğimizin himayesinde ilçelerimizde gerçekleştirilen çalışmalarımız, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmakta önemli bir rol oynamaktadır. TEKNOFEST ekibindeki arkadaşların özverili çalışmalarıyla, öğrencilere teknolojiye erişim ve yarışmalara katılım imkânı sunmuştur. Bu tür yarışmalar gençlerimizin ufkunu açarak kâğıt uçaklar yapıp oynayan çocuklardan, F16 uçaklarını tanımak ve hatta kullanmak isteyen bilinçli nesillere ulaşılmasına katkı sağlamıştır. Bu sebeple gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve ülkemizin gelecekteki teknolojik gelişimine katkı sağlamasına imkân sunan başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TEKNOFEST Bursa ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle ilçelerdeki tüm okullara ulaşarak 2024 yılında köy okulları dahil olmak üzere 32 binden fazla öğretmen ve öğrenciye TEKNOFEST bilgilendirme ve tanıtım sunumları yaparak tüm okullara bilgilendirici afişler dağıttı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14