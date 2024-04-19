Bursa'dan TEKNOFEST'e rekor katılım

TEKNOFEST 2024 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çalışmaları kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması" Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Uygulama Otelinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın TEKNOFEST'e ilgisi her geçen yıl artıyor. 2018 yılında 28 olan TEKNOFEST başvuru Sayısı, 2024 yılı itibariyle 85 binin üzerinde takım başvurusuna ulaştı. Bu sayı ile Bursa, TEKNOFEST'e en fazla başvuru yapan şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

TEKNOFEST 2024 Bursa 2. Buluşması'na Vali Vekili Hamdi Bolat, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram, TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Bursa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü idarecileri, il ve ilçe TEKNOFEST sorumluları katıldı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, " Milli teknoloji hamlesi, yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi, ulusal savunma sanayiinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi sebebiyle ülkemiz için büyük bir öneme sahiptir. Bursa Valiliğimizin himayesinde ilçelerimizde gerçekleştirilen çalışmalarımız, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini ve yeteneklerini ortaya çıkarmakta önemli bir rol oynamaktadır. TEKNOFEST ekibindeki arkadaşların özverili çalışmalarıyla, öğrencilere teknolojiye erişim ve yarışmalara katılım imkânı sunmuştur. Bu tür yarışmalar gençlerimizin ufkunu açarak kâğıt uçaklar yapıp oynayan çocuklardan, F16 uçaklarını tanımak ve hatta kullanmak isteyen bilinçli nesillere ulaşılmasına katkı sağlamıştır. Bu sebeple gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini ve yeteneklerini geliştirmelerine ve ülkemizin gelecekteki teknolojik gelişimine katkı sağlamasına imkân sunan başta Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı başta olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TEKNOFEST Bursa ekibi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle ilçelerdeki tüm okullara ulaşarak 2024 yılında köy okulları dahil olmak üzere 32 binden fazla öğretmen ve öğrenciye TEKNOFEST bilgilendirme ve tanıtım sunumları yaparak tüm okullara bilgilendirici afişler dağıttı.