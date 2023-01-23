Oklahoma'ya meteor düştü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde gökyüzünde beliren ateş topu heyecana neden oldu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Bir evin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir meteorun sabahın erken saatlerinde gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Meteorun nereye düştüğü ya da düşüp düşmediği konusunda bilgi gelmezken, mahalle sakinleri bir patlama sesi duyduklarını ve ardından büyük bir ışık gördüklerini söyledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Tulsa ofisi, çok sayıda sakinin kuzeydoğu Oklahoma'da görüldüğünü bildirdiğini paylaştı.

KOCO 5 TV'nin saha meteoroloğu Michael Armstrong'a göre, Tulsa'nın hemen doğusunda sabah 03.40 civarında Oklahoma üzerinden de bir ateş topu uçtu, ancak eyalet genelinde görülebiliyordu. Ateş topları, alışılmadık derecede parlak olan meteorlardır.

Michael ayrıca ateş topunun gökyüzünde patladığını ve bazı sakinleri uyandırdığı bir ses patlaması duyulduğunu söyledi.

Oklahoman'ın bir çok güvenlik kameraları, atmosferde uçan meteoru görüntüledi.

https://youtu.be/yoMYolke_9w