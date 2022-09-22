Kahire'de yüz yüze Türkçe kurslarına yoğun talep

Mısır'daki Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde verilen Türkçe kursuna kayıt yaptırmak isteyen Mısırlılar, bir gece önceden ve sabahın erken saatlerinden itibaren Enstitü binası önünde beklemeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kahire’de bulunan Yunus Emre Enstitüsü 2020 yılında çevrim içi eğitime başladığından bu yana sadece Kahire’den değil Mısır’ın her yanından öğrencilere eğitim veriyor. Yaklaşık on bin Mısırlının başvurduğu 2022 yılı güz dönemi kurslarıyla birlikte yıl boyunca 25 bin Mısırlı Türkçe öğrenmeye başladı.

Kayıt için gelen Habibe Mohammed, “Türkçe ile Türk dizilerinde tanıştım. Liseyi bitirdiğimde Türk dilini okumaya karar verdim. Şu an Türkoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İsmailiyye şehrinde yaşıyorum ama kurs için Kahire’ye geleceğim." dedi.

Öğrenci Amira Recep ise, "Kurslara kayıt olmak için bir gece önceden Enstitüye geldim. 2 yıldır bu kursa kaydolmayı bekliyordum. Kayıtlar için akşamdan annemle birlikte geldim, sabaha kadar merkezin önünde bekleyeceğiz. Mısırdaki üniversitelerin nerdeyse tamamında artık Türkoloji bölümleri var. Türkoloji öğrencilerinin sayıları da çok. Ama Türkçeyi öğrenmek için en iyi yer burası”. dedi.

Kayıt için gelen öğrencilerle sohbet eden Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Emin Boyraz, “Kahire Yunus Emre Enstitüsü 12 yıl önce kuruldu. 12 yıldır Mısır’da Türk kültürünü, Türkçeyi temsil ediyor ve iki ülke arasında dostluk bağları kurmaya devam ediyor" dedi.