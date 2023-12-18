Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmî ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

DÜNYA 18.12.2023, 14:32 18.12.2023, 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmî ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ile eşi Ekrem Ekşioğlu karşıladı.

Macaristan'da Resmî Karşılama Töreni ve Meçhul Asker Anıtı'nı Ziyaret https://t.co/vvaqq70xvw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 18, 2023

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda, Başbakan Viktor Orban'la ise Karmelita Sarayı'nda ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Karmelita Manastırı'nda düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılacak.

Stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı toplantının ardından Türkiye ve Macaristan heyetleri arasında planlanan çeşitli anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Orban'ın tören kapsamında yapılacak ortak basın toplantısında konuşma yapması bekleniyor.

Ziyaret tarihinin 18 Aralık 1923'te iki ülkenin imzaladığı Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümüne denk gelmesi de anlam ifade ediyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" açılış etkinliği de bu ziyaret kapsamında yapılacak.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile Başbakan Orban'ın da katılması bekleniyor.

#Macaristan #cumhurbaşkanı erdoğan
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Girona 16 41
3. Barcelona 17 35
4. Atletico Madrid 16 34
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 17 25
9. Las Palmas 17 25
10. Valencia 17 20
11. Rayo Vallecano 17 20
12. Osasuna 17 19
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Villarreal 17 16
15. Mallorca 17 15
16. Cadiz 17 14
17. Sevilla 16 13
18. Celta Vigo 17 13
19. Granada 17 8
20. Almeria 17 5