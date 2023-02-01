Bakan Özer Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile çevrim içi görüştü

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çevrim içi olarak gerçekleşen görüşmede Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinde yaşanan elim olaya ilişkin üzüntülerini paylaşan Bakan Özer'e teşekkür ederek iki ülke arasındaki dostlukların daima devam edeceğini ve bundan emin olduğunu söyledi.

Eğitim alanında işbirliğinde büyük mesafeler katedildiğini belirten Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke devlet başkanlarının da mutabık kaldığı Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, selamlarının Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesini istedi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise görüşmede kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür ederek 27 Ocak'ta Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınadı, saldırıdan duyduğu üzüntüleri dile getirdi.

Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanı, sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Türkiye ve Azerbaycan halkları en zor zamanlarında birbirinin yanında durarak 'tek millet' olma özelliğini tüm dünyaya sayısız kez göstermiştir. İkinci Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı davasında bir mihenk taşı olmuştur. Ülkemiz de kardeş Azerbaycan'ın tüm gücüyle destekleyerek tüm dünyaya önemli bir mesaj vermiştir. Takdir edersiniz ki bu zaferin taçlandırılması ve ülkelerimiz arasında bağların güçlendirilmesi tüm sektörlerde önemli bir dayanışma gösterilmesi gerekmektedir. Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki etkileşimin ticaretten savunmaya birçok alanda artıyor olması son derece sevindiricidir" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte bu ilişkilerin daha ileri bir noktaya taşınması adına bir araya geldiklerini belirten Bakan Özer, "Başta mesleki eğitim olmak üzere Türk eğitim sisteminde gerçekleştirdiğimiz dönüşümü ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Zatıâlinizi, kazanılan İkinci Karabağ Zaferi dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen Türk Dünyası Ali Nişanı'nın hayırlı olması temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daimi olacağı inancıyla bizleri misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.