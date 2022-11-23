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Manisa Yunusemre'de yeni bir sondaj daha
Yerel 23.11.2022, 17:06
MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca mahallesine daha verimli içme suyu ulaştırmak adına sondaj çalışmalarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca mahallesine yeni bir içme suyu kaynağı kazandırmak için sondaj çalışmalarına başladı.
Çalışma kapsamında, borulama ve çakıllama işlemi bitti, deneme pompası atılacak, alınan numune teste gönderilecek ve sonuçlar beklenecek. Olumlu sonuç alındığı takdirde, gerekli bağlantı çalışmalarına başlanacak.
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