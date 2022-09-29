Manisa Ahmetli'de MASKİ'den panel çit montajı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde bulunan dere yatağını güvenli hale getirmek için 140 metrelik panel çit montajı yaptı.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak, dere yataklarını güvenli hale getirmek için panel çit montajlarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ahmetli ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde 450 metrelik panel çit montajı yaptı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte vatandaşların can ve mal güvenliği koruma altına alındı.

Çalışmaları değerlendiren mahalle muhtarı Erol Aslan, “Mahallemizde yapılan panel çit montajı çalışmasıyla dere yatağımız güvenli hale geldi. Çalışma gayet güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.