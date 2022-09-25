Kocaeli'de Kandıra köylerine 'tarımsal' buluşma

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kandıra Akçaova Köyü’nde yapılan 2. Geleneksel Kandıra Köyleri Tarım Festivali’ne katıldı. Üretimin önemine vurgu yapan Başkan Hürriyet, “Türkiye’yi üretim kurtaracak” dediKOCAELİ (İGFA) - Genç Kandıralılar Derneği ve Akçaova Kocadere Havzası Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Kandıra Köyleri Tarım Festivali, Kandıra Akçaova Köyü’nde gerçekleştirildi.

Yerel lezzetlerin ve ürünlerin tanıtıldığı festivale; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanı Murat Erinç, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Genç Kandıralılar Derneği Başkanı Nurullah Özer, Akçaova Kocadere Havzası Derneği Başkanı Mustafa Aldemir, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış, İzmit Çevre Köyler Ar-Ge Platformu Başkanı İsmail Akdeniz, ziraat mühendisleri ve Kandıralı üreticiler katıldı.

Organik tarım ilkeleri, konvansiyonel tarımdan organik tarıma geçiş, ekolojik tarım ve havza bazlı üretim konularının ele alındığı festivalde konuşan Başkan Hürriyet, üretimin önemine değindi.

"KOCAELİ, KÖYLERİ VE ÜRETİCİSİYLE ZENGİN BİR KENT"

Kocaeli hep sanayinin başkenti olarak adlandırılır. Kocaeli’nin güçlü bir kırsalı, toprağı ve üreticisi olduğuna dikkati çeken Başkan Hürriyet, "O yüzden Kocaeli’yi sadece sanayi kimliği ile hafızanıza yerleştirmeyin. Kocaeli köyleri ve üreticisiyle zengin bir kent. Ama yaşadığı zorluklara hep birlikte el vermek gerekiyor. Bu anlamda hem yerel hem de genel yönetimlere çok iş düşüyor. Genel ekonomik problemlerin bir an öncesi arkamızda kaldığı, üreticimizin daha güçlü olduğu, ekilmemiş toprağın kalmadığı ve çocuklarımıza güvenli tarım politikaları bırakacağımız kıymetli günler diliyorum” dedi.