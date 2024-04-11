Rasim Arı vatandaşın bayramını kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bayram namazını Kurşunlu Camii’nde kılarak, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de vatandaşlar bayram namazı için camilere akın etti. Belediye Başkanı Rasim Arı’da beraberinde oğlu Muhammed Arı ile birlikte bayram namazını Kurşunlu Camii’nde kıldı.

Arı, namaz sonrası İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı. Arı, camiye gelen çocuklara ise bayram harçlığı dağıttı.

Arı: “11 ayın sultanı mübarek Ramazan’ın ardından, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tüm hemşehrilerimin, Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.