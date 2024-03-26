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Pancar Deposu’nun hikayesini yazanlar anlattı

Yenilenen modern yüzü ile çok amaçlı bir kültür ve etkileşim mekânı olarak hizmet vermeye başlayan Pancar Deposu’nun hikayesi "Tasarım Buluşmaları”nda ele alındı Başkan Turgay Erdem, Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ve Mimar Doğu Kaptan projenin dönüşüm sürecini paylaştı

YAŞAM 26.03.2024, 10:48
Pancar Deposu’nun hikayesini yazanlar anlattı

Yenilenen modern yüzü ile çok amaçlı bir kültür ve etkileşim mekânı olarak hizmet vermeye başlayan Pancar Deposu’nun hikayesi "Tasarım Buluşmaları”nda ele alındı. Başkan Turgay Erdem, Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ve Mimar Doğu Kaptan projenin dönüşüm sürecini paylaştı.BURSA (İGFA) - “Birlikte düşünüyoruz, birlikte üretiyoruz!” sloganıyla yola çıkan, toplumun farklı kesimlerini tasarım süreçlerinde bir araya getirerek, katılımcılık anlayışıyla tasarlanan Nilüfer Pancar Deposu kendi hikayesini yazanlara ev sahipliği yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu ve Mimar Doğu Kaptan "Tasarım Buluşmaları”nın ilkinde Pancar Deposu’nun dönüşüm sürecini izleyicilerle paylaşarak gelecekteki hedefleri paylaştı. Projenin katılımcı süreçleri, tasarım ve mimari çözümleriyle yeniden kazandığı işlevin konuşulduğu söyleşinin modaretörlüğünü Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan yaptı. 

Toplantıya eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 5 yıllık dönemde yaptıkları çalışmaların kısa bir özetini paylaştı. Görev süresi boyunca her yılı farklı bir tema üzerine kurduklarını kaydeden Başkan Erdem, kentin geleceğini Nilüferlilerle birlikte tasarlamak amacıyla 2023 yılını “İkinci Yüzyıl için Tasarım” yılı ilan ettiklerini ve bunun sonucunda da “Pancar Deposu” projesinin ortaya çıktığını belirtti. 25 yıldır atıl vaziyette duran Pancar Deposu’nun, Nilüfer Belediyesi tarafından çok amaçlı bir etkileşim atölyesi olarak kente kazandırıldığını ifade eden Turgay Erdem, “2024 yılını da gençliğe adamıştık. Bu projeyi siz gençler çalışmalarınızla yaşatacaksınız. Pancar Deposu, bölgeye değer katan bir proje oldu. Burası kentin belleğinde önemli bir yer edinmiş, o nedenle ismini değiştirmedik. Burayı gençler başta olmak üzere tüm kesimler sahip çıkarak aktif şekilde kullanmalıdır” dedi.

Pancar Deposu’nun lokasyon olarak da çok doğru yerde olduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem, “Mekan doğru yerde olunca proje de doğru tasarlandı. Yönetimsel anlamda içindeyiz ama işlev olarak bağımsız kullanılması arzusundayız. Amacımız burada etkileşimi arttırmak. Bunda da gençlere önemli görev düşüyor. Oluşturduğumuz mekanların verimli kullanılması bizim asıl hedefimiz” ifadelerini kullandı.

Projede büyük katkıları bulunan Şehir Plancısı Ali Faruk Göksu da yaşanan süreç hakkında bilgiler verdi. Pancar Deposu’nun yerinin çok farklı olduğuna değinen Göksu, “Burası yeni nesil bir mekan odu. 2023 yılı “İkinci Yüzyıl için Tasarım” yılı ilan edildi ve bu proje hayata geçti. Bu yıl gençlik yılı ve yeni yüzyılda gençler ön plana çıkmalı. Bu mekan bölge halkının ve gençlerin katkılarıyla yaşayacak. Benim için çok anlamlı bir proje oldu. Ortak akılla bu proje var oldu. Sorunları tespit edip çözüm bulursanız etki yaratamazsınız. Sorunları ilgililerle birlikte tespit edip, çözümü de beraber bulursanız çok değerli adım atılmış olur” dedi.  

Projenin Mimarı Doğu Kaptan da projenin geleceği ve değerine değindi. Pancar Deposu’nun her kesime katkı sağlayacağını belirten Kaptan, “Proje sürecinde yakalanan uyum başarıyı getirdi. Bizler ve belediye yönetimi arasında güzel bir bağ oluştu. Hayaller gerçek oldu ve Türkiye’ye örnek bir proje hayata geçti. Burası her yönüyle düşünülmüş bir mekan aktif halde kullanılmalı” şeklinde konuştu. 

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