Mozaik Sempozyumu’nda tema; yer demir gök bakır
Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından organize edilen 2. Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu “Yer Demir Gök Bakır” temasıyla başladı.ADANA (İGFA) - 10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleşen sempozyuma sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Sanat yönetmenliğini Giulo Menossi'nin yaptığı sempozyum 19-Eylül -3 Ekim arası 75. yıl sanat Galerisi'nde gerçekleştiriliyor.
Sempozyumda yapılan eserler, şehrin kamusal mirası haline gelecek ve türünün eşsiz mozaik eserlerinden oluşan bir koleksiyonun parçası olacak.
İtalya, ABD, İran, Türkiye, İsrail, Arjantin, Kolombiya, Avusturya, Belçika ve Brezilya gibi ülkelerin çağdaş eserleri de bu sempozyumda üretilecek. Mozaik Sempozyumunda yapılan eserler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye Salonu{nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu
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