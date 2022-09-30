Manisalı itfaiyeciler öğrencilerle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisalı öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.MANİSA (İGFA) - İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 308'inci yıl dönümünü kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde Manisalı öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Program kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Başak Ustamehmetoğlu ve İtfaiye ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere İtfaiye ve itfaiye malzemelerinin tanıtımını yapan itfaiye ekipleri, öğrencilere yapboz, boyama kitabı gibi çeşitli hediyeler de verdi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Manisa ile genelinde öğrenciler buluştuklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, hafta kapsamında il genelinde hem itfaiye noktaları hem de okullarda olmak üzere 290 okulun öğrencileriyle bir araya geldiklerini belirterek, öğrencilere itfaiyenin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, kapılarının minik ziyaretçilere her zaman açık olduğunu belirterek, minik öğrencileri bilgilendirmeye devam edeceklerini kaydetti.