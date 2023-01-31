Manisa Kulalı şehit Tosun dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 27 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Çavuş Hüseyin Tosun için memleketi Kula’da anma töreni düzenledi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un da katıldığı programda dualar okundu, vatandaşlara pilav hayrı yapıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 27 yıl önce şehit olan Jandarma Komando Çavuş Hüseyin Tosun’u anmak amacıyla Kula ilçesinde mevlit okutarak, pilav hayrı yapıldı.

Kula’da yapılan hayır programına Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanvekili Ali Eroğluol ve şehidin ailesi ile yakınları katıldı. Anma programında ilk olarak dualar okunarak tüm şehitlerin ruhuna ithaf edildi.

Okunan mevlidin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı gerçekleştirildi. Programın sonunda Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanvekili Ali Eroğluol, şehit ailesine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi.