Köy Enstitüleri üzerine Ayvalık'ta 4. kez buluşulacak

Köy Enstitüleri üzerine Türkiye'nin en önemli etkinlik dizisi olan "Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri" bu yıl dördüncüsü ile 19-20-21 Nisan'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilecek.BALIKESİR (İGFA) - Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan etkinlik dizisinde dinleti, panel, söyleşi ve tematik belgesel gösterimi üç gün boyunca Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde ve İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yapılacak.

İlk olarak 19 Nisan akşamı usta halk müziği sanatçısı Nida Ateş'in Aşık Veysel eserlerinden bir seçki ile İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde saat 20:30'da vereceği konserin ardından, 20 Nisan günü saat 16:00'da Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gazeteci-yazar Çiğdem Toker, iletişimci-yazar Ayşen Şahin ve Yay-Koop Başkanı Elif Akkaya'nın katılacağı panel gerçekleştirilecek.

21 Nisan günü saat 16:00'da yine Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde şair ve yazar Ahmet Ümit'in gerçekleştireceği söyleşi ile devam edecek etkinlikler aynı gün akşamı saat 20:30'da yine aynı salonda "Komünist Osman" adlı belgesel gösterimi ile son bulacak.