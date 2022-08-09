Karavancıların yeni gözdesi Gaziantep Allaben Göleti olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşilin maviyle buluştuğu Allaben Göleti’nde inşa edilen yeni karavan parkın bu hafta içinde hizmete açılacağını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te hizmet için gün sayan yeni karavan park alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pandemi sonrası yerli ve yabancı turistin turizm anlayışının çeşitlendiğini belirterek, “İnsanlar karavan ve karavan turizmi ile ilgili daha yüksek beklentilere sahip oldu. Bize düşen şey, bu altyapıyı oluşturmaktı.” dedi.

Türkiye’deki diğer örnekleri inceleyerek karavan park alanını inşa ettiklerini anlatan Başkan Şahin, federasyonla çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda projelendirmeyi yaptıklarını anlattı. "Bu modelde de ekip arkadaşlarımız, bu alanda hizmet verecek şekilde aldıkları eğitimle misafirlerimize hizmet verecek" diyen Şahin, "Bu güzel işletme mantığıyla birlikte karavan turizmini bir aile turizmine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız uluslararası alandaki en iyi karavan park alanını oluşturmak. Böylelikle Gaziantep’i bir çekim gücü haline getirerek kentin de cazibesini artırmayı planlıyoruz. Buraya gelen kişiler, şehre de geliyor ve alışveriş yapıyor, esnafı rahatlatıyor. Yöresel tatları deneyerek damak tadına uygun olan ürünleri alıyor ve ülkesine götürüyor. Bunların hepsi bütünün parçaları. Bu alanı hazır hale getiren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve de, yeni karavan alanı için detaylı bir saha araştırması yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye’deki tüm karavan sahalarını ekibimizle birlikte gezdik. Notlarımızı aldırdık ve eksikleri belirleyerek bütüncül bir yaklaşımla karavan alanımızı federasyonla hazırladık.” diye konuştu.

KARAVAN ALANINDAKİ TERASLAR İSMİNİ GAZİANTEP’İN 5 ANTİK KENTİNDEN ALIYOR

Allaben Göleti’nin kıyısında 10 bin metrekare alana kurulan park, aynı anda 40 karavanı misafir edebilecek. Gaziantep’teki 5 antik kentin ismini taşıyan bölümlerin bulunduğu park alanı için Türkiye’deki diğer örnekler incelendi.