İzmit'te Başkan Hürriyet güne Kuruçeşme'den başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Fatih Camii’nde sabah namazı sonrası cemaat ile kahvaltıda bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçimden sonra da cami cemaatiyle buluşmaya devam ediyor.

Başkan Hürriyet, cami ziyaretlerini Kuruçeşme Fatih Camii’nde sürdürdü. Sabah namazı sonrası cemaatle kahvaltı yapan Başkan Hürriyet, talep ve sorunları dinledi.

Cami cemaati her fırsatta kendilerini ziyaret ederek isteklerini dinleyen Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Programda; Kuruçeşme Fatih Camii Dernek Başkanı Fikri Muhammet Yılmaz, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Orhan Dönmez, Cengiz Özcan, Özcan Özer ve Erdem Arcan, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörleri İsmet Kanık, Turgay Oruç, Ercan Umutlu ve Ali Filiz, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur, Cem Serhat Dayanç ve Nurullah Özer ile İKM Başkanı Murat Öztürk yer aldı.