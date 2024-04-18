İzmir'de YAŞAM’ın tecrübesi Karabağlar’da büyüyecek

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Muammer Akar Mahallesi’nde gerçekleşen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin (YAŞAM) müzik çalışmasına katıldı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Muammer Akar Mahallesi Barış Selçuk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin (YAŞAM) müzik çalışmasına katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kınay, Karabağlar’da hep birlikte çok değerli çalışmaları ve güzel bir yaşamı birlikte paylaşacaklarını vurguladı.

“Sizlerin bu deneyimleri bizim diğer dostlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, emeklilerimize, emekçilerimize ışık tutacak" diyen Başkan Kınay, "Tüm bu çalışmaları o anlamda çok değerli buluyorum. Emek en yüce değer. Hayattaki deneyimlerimiz, yaş almışlıklarımız, o yaşları alırken yaşadıklarımız hayatımızdaki en büyük değerler. Bizler Karabağlar’da bu değerlere sahip çıkarak, bunun önemini ve anlamını bilerek tüm bu emeklerimizi herkesle paylaşarak bir 5 yıl geçireceğiz” diye konuştu.

Cumhuriyet’in temel direğinin Köy Enstitüleri’nin kuruluş yıldönümü olduğunun altını çizen Başkan Kınay, Köy Enstitüleri’nin, aydınlanmanın öyküsü, eşitliğin öyküsü, herkese fırsat eşitliği yaratan bir süreç olduğunu belirterek, bu anlayışın Karabağlar’da kent enstitüleri olarak her bir mahallede kendi üzerlerine düşen görevlerle beraber yapacakları çalışmalarla birlikte bahar güneşiyle, baharın umuduyla beraber bahar havasını yaza çevirmek üzere sizlerle bu konularda çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kınay, onlarla birlikte zeytin ağacı dikti.