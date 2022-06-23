İzmir Bergama'da çok yönlü festival

İzmir'de Bergama Kermes Festivali kapsamında kullanılmış sofra bezi, çarşaf giysi oldu. HEM kursiyerlerinin el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları giysilerin podyuma çıktığı defile ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde 86 yıldır aralıksız kutlanan Bergama Kermes Festivali’nin 3. günü yine coşku ve neşe ile geçti.

3. günün etkinliklerinde öne çıkan faaliyetlerden birisi Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl içinde yaptığı çalışmalarla hazırladıkları giysilerin sergilendiği defile oldu.

Kursiyerlerin kullanılmış çarşaf, sofra bezi ve materyallerle hazırladıkları geri dönüşüm giysileri sergilediği defile büyük alkış aldı.

Bu arada konser, panel, söyleşiler yanında sportif faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği festival kapsamında 13 Nisan Anadolu Lisesi bahçesinde 3x3 Sokak Basketbolu 1. gün elemeleri heyecanlı ve adrenalini yüksek müsabakalara sahne oldu.

Elemeler sonunda düzenlenen törende Belediye Başkanvekili Cüneyt Umutlu ve Aşkın Uyar genç basketbolculara belgelerini verdi.

Festivallerin değişmez klasiği Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri oldu.

Kültür Merkezi’nde amatör ruhla sahne alan belediye korosu dinleyicilerden büyük alkış aldı. Koronun emektarı şef Oğuz Özvardar yönetimindeki koro, sanat müziğinin birbirinden güzel eserleri ile sanatseverlerin ruhunu dinlendirdi. Konser sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah, şef Oğuz Özvardar’a plaket vererek, tüm koruya teşekkür etti.