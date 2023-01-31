Genç tasarımcılar Designathon için yarıştı

Kariyer.net’in şirketleri genç yeteneklerle buluşturduğu online kariyer fuarı Kariyer Günleri’ne yeni dijital deneyimler katmak üzere Işık Üniversitesi öğrencileri arasında Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Işık Üniversitesi Tasarım Topluluğu ile iş birliğiyle düzenlediği Designathon Tasarım Yarışması sona erdi.İSTANBUL (İGFA) - Designathon’da 25 genç tasarımcıdan oluşan 10 ekip mücadele etti.

Can Yalman Design Tasarım Stüdyosu'nun kurucusu Can Yalman, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı,Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Osman Demirbaş, Işık ÜniversitesiEndüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Saltuk Özemir, Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı Bölümü Öğr. Gör. Betül Ozar ve Kariyer.net Ürün ve Pazarlama Yönetimi Genel MüdürYardımcısı Ezgi Kargan’ın yer aldığı jürinin değerlendirmesinin ardından en çok puanı alan 3 projeödüle layık görüldü.

Yarışmanın birincisi olan proje; görsel dil bütünlüğü, yenilikçi yaklaşım, tasarımestetiği gibi kriterleri başarıyla yerine getirerek jüriden en yüksek puanı aldı.

Kesişim konseptiyle ziyaretçilere dijital ortamda gerçek bir fuarı gezme deneyimi sunan projesiyle birinci olan ekip, toplamda 30 bin TL ödülün de sahibi oldu.

Işık Üniversitesi Şile kampüsünde düzenlenen törende birincilik kazanan ekibe ödülü takdim edildi.

Birincilik kazanan ekibin tasarımları ulusal çaptaki Kariyer Günleri fuarlarında sektörün lider işverenleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

Proje, Türkiye’nin gözde işverenlerinin yer aldığı, ulusal çaptaki Kariyer Günleri fuarlarında da sergilenecek.