Fenerbahçeli eski futbolcuyu dolandıranlara hapis talebi

Savcılık, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Wiel'i dolandıranlar için 5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istedi.İSTANBUL (İGFA) - 2017 yılında dolandırılan Fenerbahçeli futbolcu Gregory Kurtley Van Der Wiel'in davasında sona yaklaşıldı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, şikayetçi Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığı, sanıkların kendilerini Tarabya Otel'in sahibi olarak ve dünyaca ünlü boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını kaydetti. Sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanı’nın amcası olduğunu ve kendisine Türkiye'nin tanıtımı için para verdiğini, bu şekilde dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini, Floyd'u da getirebileceğini söylediği anlatılan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin Euro para aldığı öne sürüldü.

Sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri, ancak sözleşmede tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen şikayetçinin daha fazla parayı sanıkların hesabına yolladığı belirtildi. Savcı, sanıkların şikayetçiyle tanıştıkları andan itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek şikayetçinin yabancı olmasından ve kendilerini olduklarından farklı tanıtarak hileli hareketlerle "birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık suçundan 5 yıldan 17 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

WİEL'İN AVUKATI ABİDE GÜLEL: "SANIKLAR CEZALANDIRILSIN"

Şikayetçi Gregory Kurtley Van der Wiel'in avukatı Abide Gülel, savcının görüşüne katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, sanıkların savcının görüşüne karşı savunmalarını hazırlamaları için 3 Kasım 2022 tarihine ertelendi.