Dilek Tekstil ailesi iftarda buluştu

Bursa'nın Türkiye’ye katma değer üreten önemli markalarından Dilek Tekstil ailesi, geleneksel iftar davetinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Tekstil sektöründe 40 yılı aşan deneyimiyle köklü markalar arasında yer alan Dilek Tekstil, düzenlediği iftar yemeğinde personelini aileleriyle birlikte ağırladı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde iplik, örme, büküm gibi tekstilin bir çok alanında üretimine devam eden Dilek Tekstil ailesi, iftar yemeğinde bir araya geldi. Davetin ev sahipliğini yapan Dilek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kayaoğlu, gecede yaptığı konuşmada ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine değindi. Dilek Tekstil olarak 2024 yılında da hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini Kayaoğlu, özverili çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.