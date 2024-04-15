Deliktaş Köyü'ne sandık teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş Köyü Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un daveti üzerine köye geldi. Rakiplerini geride bırakarak seçimi büyük farkla kazanan Karabulut'un hayır yemeğine katılan Tugay, bin 200 seçmenden bin 113'ünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisi için oy verdiğini öğrenince herkese teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş Köyü'nü ziyaret etti. Başkan Tugay, 31 Mart yerel seçimlerinde bin 200 seçmenden 523'ünün oyunu alarak 4 rakibini geride bırakan Deliktaş Köyü Muhtarı Mustafa Ali Karabulut'un verdiği hayır yemeğine katıldı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar 'ın da katıldığı ziyarette yurttaşlarla bir süre sohbet eden Tugay, köy hakkında bilgi aldı.

Kahvehanede köylülerle çay içti Deliktaş'ta bulunan bin 200 seçmenden bin 113'ünün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kendisi için oy verdiğini öğrenen Tugay, herkese teşekkür etti. Tarlada çalışan kadınlarla da bir araya gelen Başkan Tugay, çocuklara oyuncak hediye etti. Kahvehanede köy sakinleri ile çay içen Tugay, yapacağı çalışmalar konusunda da bilgi verdi.