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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
YAŞAM 28.05.2023, 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.
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