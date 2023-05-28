Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandıktan sonra Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.