Alanya Belediyesi’nin çevre kirliliğini azaltmak için başlattığı Çöpünü Çöpe At Alanya’ya Değer Kat projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler. Araçlardan atılan çöpleri engellemeye yönelik yapılan çalışma kentin tüm kavşaklarında gerçekleştiriliyor.ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çevre kirliliğini azaltmak için başlattığı proje tüm hızıyla devam ediyor. Araç sürücülerinin duyarlılığını arttırmak için başlatılan projede eğlenceli kostümlerle sürücülere uyarıda bulunarak, Alanya Belediyesi’nin hediyeleri dağıtılmaya devam ediyor.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile çevre duyarlılığını arttırmak ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için düzenlediği çalışmalar devam ediyor. Araçlardan yere atılan; izmarit, pet şişe, içecek kutusu, peçete gibi pek çok çöpün yollarda oluşturduğu kirliliği azaltmak için başlatılan proje tüm şehirde son hızıyla sürüyor. Çöpünü Çöpe At Alanya’ya Değer Kat sloganı ile başlatılan proje kapsamında Alanya’daki tüm kavşaklarda palyaço kostümleri ve afişlerle sürücüler uyarılıyor. Sürücülere tohuma dönüşen doğa dostu kurşun kalem, anahtarlık ve araç kokusu hediye eden ekipler sürücülere yere çöp atmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Projeye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyorlar. Alanya Belediyesi’nin duyarlılık kampanyasına destek veren vatandaşlar, “Şehrimizin daha temiz olması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Böyle bir duyarlılık çalışması yürüten Alanya Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” dediler.