Bursa Osmangazi'de tarihi doku kitap kokusu ile bütünleşti

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildikten sonra üniversite öğrencileri için eğitim ve kültür merkezi haline dönüştürülen Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin Ekim-Kasım ve Aralık aylarını kapsayan ‘2022 yılı Güz Dönemi’ programı başladı.BURSA (İGFA) - Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgesi olan Şadırvanlı Han’ı ilk günkü orijinal haline getirdikten sonra Uludağ Üniversitesi ile protokol imzalayarak Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’ni hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, tarihi yapıyı üniversite öğrencilerinin şehir merkezindeki buluşma noktası yaptı.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören tarihi yapı, günün her saati Uludağ Üniversitesi’nin yanı sıra kentin dört bir yanından gelen öğrencileri de ağırlıyor. Film gösterileri, sergiler, konferanslar, seminerler, şiir ve öykü yarışmaları, kurs ve düşünce atölyeleri gibi birçok eğitimsel ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde 2022 Yılı Güz Dönemi’nin faaliyet programı düzenlenen etkinlik ile tanıtıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 2022 Yılı Güz Dönemi’nin faaliyet tanıtım programına: Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız, akademisyenler ve belediye başkan yardımcıları katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 100 yıl önce inşa edilen Şadırvanlı Han’ı, bakımsızlığa terk edilmiş ve yıkılmaya yüz tutmuş bir durumda iken yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade ederek, “Restorasyon çalışmaları ile bu binaya yeniden hayat verdik. Osmangazi Belediyesi, tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında Türkiye’de öne çıkan belediyelerin başında yer alıyor. Bu alanda birçok ödüle sahibiz. Son olarak da geçtiğimiz Cumartesi günü Tarihi Kentler Birliği tarafından Hisar’da yürüttüğümüz çalışmalar ile Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldük. Şadırvanlı Han’daki restorasyon çalışmalarını tamamladıktan sonra ise bu tarihi mekana nasıl bir fonksiyon verebiliriz konusunu düşünmeye başladık. Bu noktada Uludağ Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a burasını Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören misafir öğrenciler için faaliyet gösteren bir eğitim akademisine dönüştürme konusundaki düşüncelerimizi ilettik. Uluslararası öğrenciler için kültür ve eğitim merkezi olarak planladığımız bu tarihi mekanın kapılarını tüm öğrencilerimiz için açtık” dedi.

“DİL, DİN, IRK AYRILIĞI FARKLILIK DEĞİL ZENGİNLİKTİR”

Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin 2022 Yılı Güz Dönemi’nin 15 hafta süreceğini belirten Başkan Dündar, “2022 Güz dönemi boyunca da 59 etkinlik, 1 sanat tarihi buluşması ve 4 konser ile toplam 64 program yapılacak. Bu yapılacak olan etkinlikler ile birlikte burası geçtiğimiz yılın üzerine koyarak devam edecek. Üniversitenin kampüsün dışına çıkması bizler için önemli. Şehri gezip görmek öğrencilerimize çok şey katacaktır" dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da, yaklaşık 3 yıl önce bu fikir ortaya çıktığında seve seve bu hizmete amade olduklarını söylediklerini ifade etti. Rektör Kılavuz, eski kültürü yeniden canlandırdıklarını belirterek, "Kültür atmosferi içerisinde bu çocukları yetiştirip, ülkelerine gönderiyoruz. Bu çocuklar ülkelerine gittiklerinde Türkiye’yi bir iyi niyet elçisi olarak görüyorlar. Yeniden daha adil bir dünya neden olmasın. Bu çok önemli bir hadise" dedi.

ULUTÖMER Müdürü Prof.Dr. M. Asım Yediyıldız ise yaptığı konuşmada Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nin 2022 Yılı Güz Dönemi etkinlik takvimi hakkında bilgiler verdi.