Bursa'da Yıldırımlı öğretmenler yemekte buluştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Halk Eğitim Merkezi 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kutlama programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Yıldırım'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Öğretmenler Günü programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitimi Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cengiz Bulut, Emel Erken, Harun Öz, Mehmet Ateş, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar ve Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz katıldı.

Programda konuşmalarını gerçekleştiren Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, 2022 yılında şu ana kadar yaklaşık 85 bin kursiyere ulaştıklarını ve yıl sonuna kadar 100 bin kursiyere ulaşmak istediklerini söyledi. Halk Eğitimi Merkezi olarak ilçe belediyemizin ve belediye başkanımızın desteği ile her eve ulaşmak istiyoruz” dedi.

Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Halk Eğitimi Merkezi ve belediyemiz koordineli bir şekilde çalışarak çok güzel işler çıkardığını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında açılan kurslarda ilçemizde yoğun ilginin olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi ile koordineli olarak çalışmalar yürüterek güzel işlere imza attıklarını ve Halk Eğitimi Merkezi ile birlikte açılan kurslardan halkımızın mesleki ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağladıklarını ifade etti.