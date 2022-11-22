Bakan Kasapoğlu'ndan Manisa'da taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden MHP İl Başkanı Murat Öner’in acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.MANİSA (İGFA) - MHP İl Başkanı Murat Öner, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, siyasi partilerin ilçe başkanları ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, merhum Öner’in acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Merhum Öner’in annesi Fatma Öner, eşi Nevin ve evlatları Mehmet Ali, Fatma Nur ve Emine Naz Öner’e ve kız kardeşi Yasemin Ergümüş’e taziye dileklerini ileten Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler merhum Murat Öner’in ruhuna ithafen dualar okudu.