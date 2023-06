Aqua Park sezonu açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcıların ortaklığıyla Çeşme Alaçatı’da kurulan ve geçen sezon 45 bin kişiyi ağırlayan kentin en büyük su parkı “Oasis Aqua Park” sezonu 16 Haziran Cuma günü açıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZENERJİ şirketinin hissedarı olduğu Çeşme’deki Oasis Aquapark’ın sezon açılışı 16 Haziran Cuma günü yapılacak. Tesis, ailelerin çocuklarıyla eğlenebileceği havuzları, kaydırak parkurları, müzikleri ve gösterilerle bu yıl da günübirlik tatilin vazgeçilmez merkezlerinden olacak. Sezon açılışı için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Oasis Aquapark İşletme Müdürü Hakan Foral, “Tesisimizde sezon çok hareketli geçiyor. Geçen yıl 45 bin kişiyi tesisimizde ağırladık. 60 dönüm üzerine kurulan tesiste 7’den 70’e her vatandaşımız eğlenebiliyor. Bu sene de vatandaşlarımızı Aquapark’a bekliyoruz” dedi.

Bin 300 metrekarelik havuz Ege Bölgesi’nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark’ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Dalga havuzunun yanı sıra tesiste toplam bin 300 metrekarelik büyük havuz, jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği aqua tower, 0-3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor.

Adrenalin tutkunları burada Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı “space race” adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan yurttaş için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise kobra adı verilen yine botlu su kaydırağı. Su parkında ayrıca aquatube, body slide, rafting slide, wide slide, space hole, looping rocket, black hole olmak üzere toplam 9 su kaydırağı özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanıyor. Ayrıca konuklar tesiste gün boyu animasyon etkinlikleri ile keyifli vakit geçiriyor.

Saat 10.00 ile 17.45 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya bulunuyor.

Giriş ücretleri ne kadar? Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-12 yaş grubundakiler 350 TL, 13 yaş ve üzerindekiler 450 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor.