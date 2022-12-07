Adıyaman Belediyesi eski başkanı Kırmızı'dan İGC'ye ziyaret

Adıyaman Belediyesi eski başkanı Abdulkadir Kırmızı, Başkan Yardımcıları Osman Bulut, Abdulkadir Gözleyici ve Menderes Yaşar Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti’ni ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti'ni ziyaret eden Adıyaman Belediyesi eski başkanı Abdulkadir Kırmızı, siyasi hayatında hiçbir zaman milletvekilliği olmak için bir çabasının olmadığını belirterek, "Çünkü ben yerel bir siyasetçiyim" dedi.

"ŞU ANKİ BELEDİYE BAŞKANI İYİ, ANCAK EKİBİ ÇOK ZAYIF ve MEVZUAT DA BİLEN YOK!"

"Siyaset hayatımda Adıyaman’ın siyasetinin mihenk taşı bana göre Ahmet Aydın’dır" diyen Kırmızı, "Adıyaman'a kazandırılan yatırımların temeli Ahmet Aydın'ın sayesindedir. Gerçekçi olmak gerekirse şu anda Ahmet Bey'in yerini dolduracak bir siyasetçide yoktur. Biz Belediye Başkanı seçildiğimiz yıldan itibaren Adıyaman’a birçok hizmet kazandırdık, vatandaşlarımız buraya kadar dedi ve görevi sayın Necip Büyükaslan’a bıraktık. O da sağ olsun bizden sonra bu memlekete en çok hizmet ve eser kazandıran Belediye Başkanlarımızdan. Şimdiki Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç; Adıyaman’ı ileri taşıma adına gece gündüz çalışarak elinden geleni yapıyor, birçok hizmeti de memleketimize kazandırdı ama Sayın Başkanın ekibi çok zayıf. Daha güçlü ve etkili bir ekip kursaydı yaptığı hizmetleri daha da çoğaltabilirdi" diye konuştu.

İGC TV’NİN İZLENME ORANLARIYLA BÜYÜK BİR KİTLEYE ULAŞTIĞINI GÖRMEKTEYİZ

Adıyaman’ın Güneydoğu medyası arasında köklü bir basın geçmişine sahip olduğunu belirten Başkan Kırmızı, "Adıyaman medyası Şehrimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarının duyurulmasından tutun da basının görev alanına giren her konuda çok güzel işler çıkarıyorlar. Basın kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz. Ayrıca Cemiyetiniz bünyesinde kurulan ve internetten yayın hayatını sürdüren Adıyaman İGC TV’nin izlenme oranlarıyla büyük bir kitleye ulaştığını görmekteyiz. Bu çalışmalarınızda Adıyaman adına gurur vericidir ekibinizin bu anlamda büyük işlere imza atacakları inancındayım" dedi.

"YEREL MEDYAYA DESTEK YOK"

Ziyaretten dolayı Başkan Kırmızı’ya teşekkürlerini ileten Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek ise, gazetecilerle ilgili her türlü sorun ve konuyla çok yakından ilgili olduklarını kaydetti. Başkan Akbilek, "Şehrimizde birçok basın yayın organı var. Bütün gazeteci arkadaşlarımız çok büyük zorluklara göğüs gererek çalışmalarını yürütüyor. Bu anlamda biz de cemiyet olarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Yerel yönetimlerimiz hakkı ile görevini yerine getiren basın mensuplarımıza destek anlamında çok zayıf durumda" dedi.