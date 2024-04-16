E-sertifika sayısı 8 milyonu geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan 2023 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, e-imza sayısı 7,1 milyona, mobil imza sayısı ise 936 bine ulaştı. Toplamda 8,1 milyon elektronik sertifika oluşturuldu.ANKARA (İGFA) - BTK, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu yayımladı. Üretilen elektronik imza sayısı 7 milyon 118 bin 77’ye yükseldi. Mobil imza sayısı ise 935 bin 805’e ulaştı. Toplamda 8 milyon 53 bin 882 elektronik sertifika oluşturuldu. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre elektronik imza sayısında yüzde 3,5 mobil imza sayısında ise yüzde 3,7 oranında artış gerçekleşti.

KAĞIT KÜLTÜRÜNDEN DİJİTALE GEÇİŞ HIZLANDI

E-dönüşümün merkezinde yer alan e-imza ve mobil imza kullanımının arttığına dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “E-imza ve mobil imza kullanım alanları artıyor. Bireysel ve kurumsal tarafta artan farkındalıkla birlikte her çeyrekte kullanıcı sayısının da arttığını görüyoruz. Kâğıda dayalı bir kültürden iş süreçlerinin elektronik ortama taşınmasıyla hızla elektronik ortama geçiyoruz. Hız, tasarruf ve güvenlik avantajlarıyla imzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere; zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi kalemlerde maliyet avantajı sunuyor. Haftalar süren imzalama işlemlerini dakikalara indiren e-imza; iş sürekliliği, hızlı ve güvenli işlem yapma konforu sunuyor.” dedi.