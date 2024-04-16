Tofaş potada dörtlü final peşinde

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi son maçında İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife ile karşı karşıya gelecek. Kazananın Final Four bileti alacağı bu önemli karşılaşma 17 Nisan Çarşamba günü Santiago Martin Arena’da Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) İspanya’nın Lenovo Tenerife takımıyla Final Four’a kalma mücadelesi veren TOFAŞ, serinin son maçına çıkıyor.

İlk maçta İspanya’da 83-77 mağlup olduğu rakibini sahasında 90-81 yenerek çeyrek final serisinde durumu 1-1’e getiren TOFAŞ Basketbol Takımı, Tenerife karşısında Dörtlü Final hedefiyle parkede olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez Final Four’a kalmak isteyen Mavi Yeşillilerde bu önemli maç öncesi eksik oyuncu bulunmazken, Basketbol Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda iki takım arasında oynanan çeyrek final karşılaşmalarında rakibine İspanya’da 78-77; Bursa’da ise 73-74 mağlup olan TOFAŞ, o sezonda Dörtlü Final biletini İspanyol ekibine kaptırmıştı.

“Lenovo Tenerife – TOFAŞ Bursa” Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba günü Santiago Martin Arena’da oynanacak. Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak mücadeleyi Bosna Hersek’den Ademir Zurapovic, İtalya’dan Manuel Mazzoni, Fransa’dan Yohan Rosso hakem üçlüsü yönetecek.

Kazananın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı serinin son maçında TOFAŞ Basketbol Takımı, Lenovo Tenerife’yi elemesi halinde Belgrad’daki Dörtlü Final’in yarı final ayağında Telekom Baskets Bonn - Peristeri bwin eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.