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TOFAŞ: 4'lü finalde pes etmeyeceğiz

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final hedefine bir galibiyet uzakta olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Başantrenör Orhun Ene, Lenovo Tenerife galibiyeti sonrası “Sonuna kadar gidip Final Four için savaşmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz” dedi

SPOR 11.04.2024, 11:25
TOFAŞ: 4'lü finalde pes etmeyeceğiz

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final hedefine bir galibiyet uzakta olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Başantrenör Orhun Ene, Lenovo Tenerife galibiyeti sonrası “Sonuna kadar gidip Final Four için savaşmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz” dedi.BURSA (İGFA) - Basketball Champions League (BCL) çeyrek finalinde Lenovo Tenerife’yi sahasında 90-81 mağlup ederek seriyi 1-1’e getiren ve Dörtlü Final şansını 17 Nisan’daki son maça taşımayı başaran TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İspanya’da oynayacakları üçüncü maçta da geri adım atmayacaklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Ene, rakibin organizasyonuna, teknik seviyesine ve oyuncu kalitesine çok saygı duyduklarını söyledi.

"Bizim gibi takımlar için turnuva başlamadan önce sezonun nereye gideceğini tam olarak bilemezsiniz" diyen Ene, "Sonuna kadar gidip savaşmaya devam edeceğiz ve pes etmeyeceğiz. Deplasmanda kaybettiğimiz serinin ilk maçında da aslında mücadeleyi bırakmadık ve mücadelemizi sahada gösterdik. Bugün seyircimiz önünde çok iyi basketbol oynadık. Tenerife takımına karşı mücadele etmek kolay değil. Maça çok iyi başlayamasak da başından sonuna kadar mücadele ettik. Özellikle rakibimize çok fazla hücum ribaundu verdik. İkinci çeyrekten itibaren Huertas'ın savunmasında iyi iş yaptık ama ne yazık ki Kyle Guy'ın savunmasında aynı başarıyı gösteremedik. Huertas'ı savunmak onları organizasyonlarının dışına çıkardı. Bizim için şuan ki geldiğimiz nokta çok önemli. Sezon boyunca bocaladığımız anlar oldu. Türkiye ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni çok farklı kadrolarla oynamak zorundayız. Bu durumu daha önce de açıklamalarında çok fazla dile getirdim. Zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Sezon başındaki amacımız Avrupa’da gidebildiğimiz yere kadar gitmekti. Bunu halen sürdürüyoruz. Eşleşmedeki favori olmayan takımız ve Final Four’a kalmanın kolay olmadığını biliyoruz. Beraber hareket edip plana sadık kalırsak şansımız olabilir. Geri adım atmayıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Umarım bu maçtan sonra herkes tam performansı ile mücadele eder ve sakatlıksız şekilde bir sonraki maça hazır olur. Bence bu seri bu organizasyonu yukarıya taşıyor. Çok iyi mücadele eden iki takım sahada ve bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutluyuz. Sonunu göreceğiz ve hazır olacağız. Bu sezon bazen taraftarımızı memnun edemedik ama inanıyorum ki bu takım inandığında daha iyi mücadele edecektir.” diye konuştu.

İki galibiyete ulaşan tarafın 26-28 Nisan tarihlerinde Sırbistan’ın Belgrad şehrinde gerçekleştirilecek 2024 Dörtlü Final bileti alacağı “Lenovo Tenerife – TOFAŞ” serisinin üçüncü maçı 17 Nisan Çarşamba TSİ 21.00’de Tenerife’nin sahasında, Santiago Martin Arena’da oynanacak.

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