Potada 28. hafta biletleri satışta

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 21 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Pınar Karşıyaka ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta mücadelesinin biletleri Biletix’ten satışa sunuldu.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sıradaki iç saha maçını 21 Nisan Pazar günü saat 18.00’de Pınar Karşıyaka ile yapacak.

Evinde kazanmak isteyen Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken; Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 28. hafta mücadelesinin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 12.00’den itibaren açık olacak.