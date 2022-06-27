Kocaeli İzmit'te ayak tenisi heyecanı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle düzenlenen Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yılını coşkulu etkinliklerle kutlamayı sürdürüyor. Kurtuluş günlerini ve Milli bayramları bütün vatandaşlarla birlikte kutlayan İzmit Belediyesi İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu da dolu dolu kutluyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, kurtuluşun 101’inci yılı şerefine Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenledi.

Spor İşleri Müdürlüğü ve Ayak Tenisi Federasyonu ortaklığında Cephanelik Spor Tesislerinde organize edilen Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası 2 kategoride (20 yaş altı ve 20 yaş üstü) gerçekleşti. Turnuvanın finali kupa ve madalya töreni ile yapıldı. Toplamda 32 takımın katıldığı Kurtuluş Kupası Ayak Tenisi Turnuvası nefesleri kesti. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara ödülleri İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa, Ayak Tenisi İl Temsilcisi Mustafa Kürkan ve Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Argun tarafından verildi.

20 YAŞ ÜSTÜNDE GençlikSpor, 20 YAŞ ALTINDA ise Yeşilovaspor birinci oldu.