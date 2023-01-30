Halterde başarıların ardı arkası kesilmiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi halter sporcusu Reşit Ardahan Zorba, Tokat’ta düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda Türkiye ikincisi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter sporcusu Reşit Ardahan Zorba, önemli bir başarıya daha imza attı.

Tokat’ta düzenlenen Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’na katılan başarılı sporcu, koparmada 100 kg ve silkmede 130 kg kaldırarak toplamda 230 kg ile Türkiye ikincisi oldu. 28 ilden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda, dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Organizasyonun ardından konuşan başarılı sporcu, “Şehrimize ve kulübümüze böylesine güzel bir başarı kazandırdığım için oldukça mutluyum. İnşallah gelecek organizasyonlarda daha önemli başarılara imza atarak, Sakarya’nın spor alanındaki başarılarına yeni başarılar eklemek istiyorum. Bizlerin bu yarışlarda en doğru şekilde mücadele vermemizi sağlayan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen BaşkanımızSayın Ekrem Yüce başta olmak üzere, antrenörlerimize ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.