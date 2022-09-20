Bursa Yıldırım'da spor okullarında kış dönemi

Bursa'da gençlerin gelişimi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi'nin Kış Spor Okulu kayıtları başladı.BURSA (İGFA) - ‘365 Gün Spor Okulları’ sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin donanımlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

16 branşta temel spor eğitimlerinin verildiği kurslarda çocuklar, ilçenin farklı noktalarındaki spor tesislerinde yüzme, basketbol, voleybol, futbol, cimnastik, satranç, kick boks, mini cimnastik, tekvando, karate, güreş, tenis, boks, badminton ve masa tenisi branşlarını usta eğiticilerden öğrenme fırsatı buluyor.

Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları’nda kayıtlar 26 Eylül’de başlayacak. Spor Okulları’nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sporu tabana yaymak, gençleri ve çocukları sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak adına sportif hizmetlere devam edeceklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek ve evlatlarımızı spora teşvik etmek amacıyla spor okullarımızda eğitimler kış boyunca da sürecek. Kurslarımız temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda alanında deneyimli eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirildiğini söyledi.