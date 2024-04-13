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Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

Bisiklet tutkunları Kemer’in eşsiz manzarasında AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da bir araya gelecek

SPOR 13.04.2024, 16:20
Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

Bisiklet tutkunları Kemer’in eşsiz manzarasında AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da bir araya gelecek.

ANTALYA (İGFA) - AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 6’ncı kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, birbirinden önemli isimleri Kemer’de 27-28 Nisan tarihlerinde ağırlayacak.
“Mavi ve Yeşil’in bir parçası ol” sloganı ile start alacak organizasyon Fraport TAV Antalya Havalimanı, Corendon Airlines ve Diana Travel’in co-sponsorluğunda düzenlenecek. Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’deki yarış doğal güzellikleri de ön plana çıkarıyor. Deniz, orman ve dağların bir noktada birleşmesiyle mavi ve yeşilin büyüleyici atmosferinde dünyanın birçok ülkesinden gelen bisikletçiler, finişi görmek için mücadele verecek.
2018 yılından bu yana amatör yol bisikletçileri birbirinden önemli doğal güzelliklerin içinde yarıştıran AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da sayılı günler kala kayıtlar ise tüm hızıyla devam ediyor.
Antik kentin hala ayakta durduğu ve millî park olan Phaselis plajı gibi önemli tarihi yapıyı içinde barındıran Kemer’de gerçekleşecek organizasyon amatör yol bisikletçilerinin vazgeçilmezi konumunda.

“KEMER BİSİKLET SPORUNUN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK” Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kemer’imiz eşsiz bisiklet rotaları ile bisiklet sporunun Türkiye’deki en önemli merkezlerinden biri haline gelecek. İlçemizde yapılan tüm ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına destek vermeye ve Kemer’imizi spor turizminin önde gelen kentlerinden biri haline getirmek adına çabamızı sürdürüyoruz. AKRA Gran Fondo da çok önem verdiğimiz organizasyonlardan biri. Yarışların Kemer’de düzenleniyor olması ilçemiz adına son derece önemli. Organizasyona katılacak olan çok sayıda ülkeden gelen sporcularımızı Kemer’de yer alan otellerimizde ağırlayacağız. Bu önemli organizasyondan dolayı ilçemiz adına Sayın Haydar Barut’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

KURUMSAL DESTEKÇİLER Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından organize edilen ve T.C. Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi, Yaşam Hastaneleri, Toyota, Ceysu, Salcano, Paloma Hotels, Antalya Akvaryum, Shimano, Zemzem Turizm ve Olympos Teleferik katkılarıyla düzenlenecek yarış birbirinden önemli isimleri buluşturacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenen 98 ve 49 kilometrelik parkurlarıyla katılımcıların beğenisini toplayan yarış, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi katılımcılara birbirinden farklı aktiviteler de sunmaya devam edecek. 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun “AKRA” parkuru ile yarış severlerin beğenisini toplayan organizasyonda 49 kilometrelik “AG Tohum” parkuru ise 537 metreden fazla tırmanışıyla katılımcıların ilgisini çekiyor. Organizasyon, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek.

KAYITLARA BÜYÜK İLGİ Antalya’nın incisi Kemer’in eşsiz manzarasında koşulacak AKRA Gran Fondo Antalya’da kayıtlar ise tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin en güzel bisiklet rotalarından biri olma özelliğini taşıyan yarış için kayıtlar ise 24 Nisan Çarşamba günü son bulacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek amatör bisikletçiler zorlu ve bir o kadar da keyifli geçecek yarış deneyimini yaşayacak.

KATEGORİLER

AKRA 98K parkuru;

Elit Erkek (18-34)

Master Erkek (35-39)

Master Erkek (40-44)

Master Erkek (45-49)

Master Erkek (50-54)

Master Erkek (55-59)

Master Erkek (60-64)

Master Erkek (65+)

Genel Klasman Erkek. Elit Kadın;

Elit Kadın (18-34)

Master Kadın (35-39)

Master Kadın (40-44)

Master Kadın (45-49)

Master Kadın (50-54)

Master Kadın (55-59)

Master Kadın (60-64)

Master Kadın (65+)

Genel Klasman Kadın.

 

AG Tohum 49K parkuru;

Genç Erkek (16-17) ; Elit Erkek (18-34)

Master Erkek (35-39)

Master Erkek (40-44)

Master Erkek (45-49)

Master Erkek (50-54)

Master Erkek (55-59)

Master Erkek (60-64)

Master Erkek (65+)

Genel Klasman Erkek. Genç Kadın (16-17)

Elit Kadın; Elit Kadın (18-34)

Master Kadın (35-39)

Master Kadın (40-44)

Master Kadın (45-49)

Master Kadın (50-54)

Master Kadın (55-59)

Master Kadın (60-64)

Master Kadın (65+)

Genel Klasman Kadın ile Paralimpik ve Tandem kategorilerinde yarışacak.

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