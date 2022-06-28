Bilecikli Kick Boksçuların Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Bilecik'i temsil eden Pazaryeri Spor Kulübü'nden 11 sporcudan 3'ü kategorilerinde Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Kocaeli'de 20-27 Haziran tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 81 ilden 5 bin sporcuyu ağırladı.

Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve Kick Boks Antrenörü Fehmi Piliç, Pazaryeri Spor Kulübü öğrencilerinden 11 sporcu ile Bilecik'i temsilen katılım sağladıklarını ve dereceye döndüklerini söyledi.

Nur Yeliz Us 70 kg üstü Genç bayanlar kategorisinde low kick branşında Türkiye ikincisi olurken, Nisa İmran Torun'un 70 kg üstü Genç bayanlar kategorisinde Point fighting branşında Türkiye üçüncüsü, Batuhan Kınık'ın da 57 Kg genç erkekler light contact branşında Türkiye üçüncüsü olduğunu kaydeden Antrenör Piliç, madalyaları Bilecik'e kazandıran sporcuları tebrik etti.

Önümüzdeki şampiyonalarda Türkiye Şampiyonu çıkararak sporcularını Milli Takım'a göndermek istediklerini belirten Piliç, "Allah'ın izniyle bayrağımızı Avrupa ve Dünya Şampiyonasında da dalgalandıracağız. Sporcularımıza Halk Eğitim Merkezi üzerinden kurs açarak antremanlarını sağlayan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay başta olmak üzere şampiyonaya katılmamızda desteklerini esirgemeyen Pazaryeri Spor Kulübü ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'e şahsım ve sporcularım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.