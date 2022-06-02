Trabzon Çarşıbaşılı balıkçıların sıkıntıları TBMM gündeminde

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, avlanma alanlarına kafes konulması planlanan Çarşıbaşılı balıkçıların yaşadıkları sıkıntıyı TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya iktidara yaptığı çağrıda avlanma alanlarına kafes kurulması planlanan Çarşıbaşılı balıkçıların yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekti. "Balıkçılarımızın avlanma alanlarına dokunmayın" diyen Kaya, "Geçimini balıkçılıktan sağlayan yaklaşık 600 ailenin ekmeğiyle oynamayın" çağrısında bulundu.

Trabzon'da balık ve balıkçılık deyince ilk akla gelen yerin Çarşıbaşı ilçesi olduğunu ifade eden Milletvekili Kaya, Yalıköy- Çarşıbaşı Limanı arasında kalan son avlanma alanlarına da kafes kurulması halinde balıkçılıkla geçimini sağlayan yaklaşık 600 ailenin evine ekmek götüremez hale geleceğini belirtti.

CHP'li Kaya konuşmasında, “Son yıllarda kıyılarımız boyunca kurulan kafesler nedeniyle avlanma alanları iyice daralan balıkçılarımız, Yalıköy- Çarşıbaşı Limanı arasında kalan son avlanma alanlarının ellerinden alınmaması için mücadele ediyorlar. Çarşıbaşılı balıkçılarımızın mücadelesi, bir hak, bir ekmek mücadelesidir. Bu haklı mücadelelerinde sonuna kadar yanlarındayız. Buradan iktidara sesleniyorum. Tekne balıkçılığı Trabzon'umuz için atadan, dededen kalma önemli bir kültürdür ve ondan da önemlisi birçok insanımızın geçim kaynağıdır. İnsanlarımızın ekmeğiyle oynamayın, onları ve ailelerini mağdur etmeyin, Çarşıbaşılı balıkçılarımızın avlanma alanlarına dokunmayın” diye konuştu.